Luego de que el Gobierno descartara la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas (’ley seca’) en el marco del estado de emergencia por el COVID-19, la ministra de Salud, Pilar, Mazzetti, aconsejó este viernes a la ciudadanía beber con moderación porque de lo contrario el Ejecutivo podría decretar más medidas restrictivas para frenar los contagios y fallecimientos por el nuevo coronavirus.

Desde el Grupo 8 en el Callao, a donde acudió para embarcarse rumbo a Tacna, la titular del Minsa recordó que el momento en que una persona ingiere licor es cuando quieren compartir un momento agradable, que no es habitual en estos tiempos debido a la pandemia, pero que en caso de realizarse debe ser con responsabilidad. Recordó que la propagación del virus no solo afecta a una personas sino también a otros ciudadanos y a la familia de este.

“Compartir algún licor es un momento donde nos sentamos relativamente juntos no mucho en estos tiempos y compartimos alguna cosa agradable. Estamos en un momento de relax queremos tomar una cerveza o vaso de vino. Esto está bien, pero ¿cuándo está mal? Cuando vemos lo que pasó. Cuando vemos personas embriagadas en la calle sin mascarilla poniendo en riesgo a los demás y a su familia. Es importante que todos seamos responsables con el licor. El licor es para disfrutar no para emborracharse. Si seguimos manteniendo la ecuanimidad espero que no tomemos otras medidas”, señaló para TV Perú.

El último jueves, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, descartó que el Gobierno vaya a prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el marco del estado de emergencia por el COVID-19. “No se va a tomar una medida de este tipo”, indicó la titular del MEF en diálogo con RPP. Alva explicó que los especialistas han observado que el mayor foco de contagio son las reuniones familiares, y estas van a ocurrir con o sin alcohol.

VIDEO RECOMENDADO

Más del 70% de peruanos aprueban ser voluntarios de vacuna contra COVID-19