La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó este jueves que esta Navidad es momento para reflexionar y renovar fuerzas ante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. Esto en el contexto de que, el último martes, el Perú superó el millón de infectados y aún se continúan reportando fallecimientos a causa de esta enfermedad.

En un video publicado en el marco de la celebración de la Navidad, la integrante del gabinete indicó que este 2020 ha sido bastante difícil y ha quedado en evidencia la debilidad del sistema sanitario. Indicó que su sector ha tenido que trabajar en “condiciones sumamente difíciles” y que, según dijo, se ha logrado salir adelante, con “lo mejor que se ha podido”.

“Hemos pasado un año muy difícil y ahora que vienen las fiestas de Navidad y que tenemos que enfrentar un año nuevo, creo que es el momento en que todos debemos reflexionar. La pandemia nos ha mostrado toda la debilidad de nuestro sistema, y hemos tenido que trabajar en condiciones sumamente difíciles sin tener todo lo que necesitaríamos para poder ayudar a nuestra población”, señaló Mazzetti.

Mazzetti: “La pandemia ha destrozado el sistema"

“A pesar de eso, hemos logrado salir adelante lo mejor que se ha podido en esta pandemia. En esta pandemia hemos sacrificado muchas vidas, muchos de nuestros compañeros de trabajo ya no están con nosotros. Muchos de nuestros familiares ya no están con nosotros, ni que decir de las personas que han acudido a nosotros a buscar ayuda, y hemos podido ayudarles porque la pandemia ha destrozado el sistema, ha destrozado los cuerpos de nuestros ciudadanos y ha sido muy difícil salir adelante”, agregó.

Pilar Mazzetti exhortó a todos los peruanos a cuidarse para que el coronavirus no afecte a las familias y evitar que se reporten nuevos casos. “Reencontrémonos entre el 24 y 25 (de diciembre) cuando llegue la medianoche. Todos juntos para renovar nuestras fuerzas. Igualmente, reencontrémonos todos para darnos lo más importante en esta Navidad: darnos salud y seguridad. Que el coronavirus no llegue a nuestras casas, que el coronavirus no llegue a nuestros establecimientos de salud. Que cada uno en la noche o medianoche lo sienta con mucha fuerza, y que esa fuerza nos dure todo el próximo año”, refirió la titular del Minsa.