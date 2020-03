Coronavirus Perú | Periodista peruana en España tras contagiarse con COVID 19: "Necesito saber que no me dejarán morir en mi cuarto"

Rosario Victorio, periodista peruana, que radica en España se convirtió en una afectada más del Coronavirus. La otra reportera de Magaly TV La Firme viajó a tierras españolas por motivos de estudio y para trabajar en la agencia de noticias EFE.

Victorio dialogó con el programa periodístico Panorama y expuso cómo vive el día a día con esta enfermedad. Asimismo, relató que se habría contagio en una comisión y que en la noche comenzó con fiebre muy elevada.

“Cuando fui al centro médico, el doctor lo único que hizo fue ponerme el termómetro y me dijo: “vete a tu cuarto y quédate ahí 15 días en tu casa”, contó la mujer de prensa.

Coronavirus Perú | Periodista peruana en España se encuentra abandonada.

Ante ello, el galeno que la entendió solo le recetó 3 paracetamol y 3 ibuprofeno para 15 días.

Sollozando agregó: “Yo no sé qué va a pasar conmigo, necesito saber que, si me pongo mal, no me van a dejar morir en mi cuarto, eso es lo que me aterra”.

Finalmente, manifestó que se habló directo con el Consulado de Perú en España, y que ellos respondieron: “Todo esto le compete a España”.

Cerró con una última frase la entrevista vía Skype: “Me siento abandonada acá”.