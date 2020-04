El músico Pedro Suárez Vértiz realizó un extenso post de Instagram para referirse a Beto Ortiz, periodista que ha expresado su preocupación por el poco interés que han tenido las autoridades por los reos de las cárcelas en tiempos de pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Bien Beto. Me uno a tu cruzada. Tus protestas siempre han venido acompañadas de propuestas. La protesta pura déjasela a los troles. Por eso me siento en la responsabilidad de difundir tu justo mensaje. No hay 100 mil presos. Hay 100 mil familias detrás de ellos, marginadas socialmente por tener un pariente malhechor, que no saben hoy si está muerto”, dijo el artista nacional al inicio de su mensaje.

El intérprete de “Cuando piensas en volver” señaló que los familiares tienen derecho de saber el estado de salud de los reos y deben tomarse medidas en las cárceles para que no haya contagiados.

“En lo personal, no puedo negar que los presos realmente culpables, se buscaron este lío. Pero un delincuente no hace delincuente a su familia, la cual merece información sobre el estado de salud del convicto. Comprensión lectora por favor: Información, no perdón”, sentenció.

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz se refirió a Magaly Medina y a su programa, que en estas últimas semanas han continuado con la cobertura en tiempos de pandemia.

“Ojalá que cuando termine esta pesadilla del coronavirus, Magaly continúe exponiendo estas problemáticas sociales, porque lo viene haciendo muy bien y el rating se lo demuestra. Compartan por favor”, concluyó.

