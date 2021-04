Miguel Sucacahua Mamani, subprefecto del distrito de Alto de la Alianza en Tacna cuenta su experiencia tras estar 18 días en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) en el hospital Daniel Alcides Carrión, en Calana. El Coronavirus Perú sigue dejando víctimas a diario y secuelas.

¿Qué sentía Miguel Sucacahua en UCI?

Miguel, contó lo siguiente: “Sentí estar en el infierno cuando estaba en UCI, el calor, sientes que vives una vida paralela tormentosa. Pensé que estaba en Arequipa, mi papá había fallecido, yo me había deprimido, renuncié al cargo y me dio COVID-19, eso me hizo reflexionar bastante y nada de ello era cierto. Soñaba que la gente venía a mi velorio”, escribió a Diario Correo.

El subperfecto confirmó que se contagió a inicios de marzo, presentaba síntomas de Covid-19 y acudió al centro de atención primaria de EsSalud. Por ahora continúa internado en el nosocomio de Calana y sigue una terapia de rehabilitación física y respiratoria.

Esta terrible experiencia hizo reflexionar a Miguel y dijo que una vez que se recupere continuará ayudando a los pobladores más vulnerables de esta pandemia, también a los que ya tienen COVID-19.

