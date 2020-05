Coronavirus Perú | Ocho serenos y obreros se contagiaron de COVID-19 mientras hacían sus labores de servicio comunitario

Wuilber Mendoza, alcalde distrital, manifestó que los servicios del rubro se suspenderán con el propósito de evitar más contagios de Coronavirus con el personal de la zona. “Para no descuidar la recolección de residuos vamos a tener que limitar la limpieza de calles y parques. Entendemos que al no haber mucha gente saliendo, no deberían tener una atención urgente”, indicó el alcalde.

Del mismo modo, increpó la irresponsabilidad de algunas personas que realizan ventas ambulatoria.

Por otro lado, una empleada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), del penal de mujeres Socabaya también se le diagnosticó COVID-19. Según información , la mujer tuvo síntomas de la enfermedad por tal motivo se le sometió a la prueba rápida para corroborar la información.





Ello generó que el INPE, examine a 15 de sus colegas, quienes dieron negativo.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 32 mil peruanos regresaron a sus regiones tras quedar varados por estado de emergencia