Lima concentra el mayor número de casos de infectados por Covid-19. Según el último reporte son 2.100 las personas que dieron positivo. Casi el 20% de esta población proviene del distrito de Jesus Maria, así lo precisó el Instituto Nacional de Salud.

Jorge Quintana, alcalde de dicha comuna, indicó que dichas cifras son correctas, pero que las personas que han sido contabilizadas, no residen actualmente en el distrito.

“La cifra es correcta. Es real. El tema es que hay una población, de más o menos 50 mil personas que tienen el DNI de Jesús María, pero que no viven en el distrito. La gente cambia o mantiene (su domicilio) en el DNI a Jesús María para ser atendida en el Hospital Rebagliati. No dudo que la cifra sea real, pero no la sentimos en el distrito”, afirmó el burgomaestre.

Finalmente, Quintana reveló que ya se puso en contacto con Victor Zamora, Ministro de Salud, para saber que protocolos de prevención debe seguir.

“No los ubicamos, no los vemos, no los sentimos. (…) Lo que estamos haciendo como gestión es seguir todo lo que indicó el Gobierno. Apoyemos el tema de seguridad ciudadana, hagamos la limpieza de las calles y ahora la desinfección”, añadió.

Martiín Vizcarra informó que hasta la fecha son 2954 casos positivo por Covid-19 y 107 fallecidos.

