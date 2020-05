Coronavirus Perú | Minsa reporta 58 526 casos confirmados y 1 627 fallecidos

A la fecha hay 58 526 casos de coronavirus (COVID-19) y 5 980 pacientes hospitalizados, de estos solo 722 están en la Unidad de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica. Asimismo, reveló que han fallecido 1 627 personas.

El estado de emergencia y cuarentena nacional fue ordenado por el presidente Martín Vizcarra el 15 de marzo en mensaje a la nación. La cuarentena inició desde el 16 de ese mismo mes y está a una semana de cumplir 2 meses.

Debido al alza de casos positivos en la parte norte del Perú en los últimos días, el ministro de Defensa, Walter Martos indicó que el gobierno evalúa aumentar los días de inmovilización social obligatoria solo en esa zona. Además, señaló que se realizarán medidas más estrictas.

Por otra parte, el alcalde de Lima George Forsyth manifestó su preocupación por lo que podría pasar tras el término de la cuarentena: “Tenemos gran preocupación por lo que pueda ocurrir el lunes. El punto de contagio más alto aun no ha llegado y esto genera preocupación de que ese día, simplemente porque el Estado diga que ya no hay cuarentena, la gente salga enloquecida de sus hogares, pensando que ya no hay virus, pero el virus está acá y está mas fuerte que nunca”.