En el día 88 de cuarentena en Perú, el Ministerio de Salud informó sobre un descenso en la curva epidemiológica de COVID 19 en el país. Y es que el experto del Centro Nacional de Epidemilogía del MINSA, César Munayco graficó cómo es el panorama.

“La situación nacional es un resumen de lo que ocurre en las diferentes regiones, hay regiones que aumentan, otras que disminuyen, hay algunas que llegan a su máximo y otras que descienden (...) Al igual que en la mayoría de regiones, se registra un descenso importante en la curva nacional”, indicó Munayco a través de una conferencia virtual que se denominó ‘Situación actual del COVID 19’.

Asimismo, Munayco indicó que en la curva epidemiológica del país no se toman en cuenta los famosos ‘picos de contagio’ ya que no se contabilizan a las personas asintomáticas ya que no se sabe cuándo se contagiaron.

“Los epidemiólogos construimos la curva [epidemiológica] en base a la fecha de contagio, de esta manera quedan excluidos los infectados a asintomáticos. Otros que no ingresan son los que son evaluados fuera de los tamizajes regulares. Los regulares son los que hace el Minsa a partir de las llamadas que hace la ciudadanía", agregó.

Por último, Munayco tambén agregó que la curva epidemiológica no está tomando en cuenta las pruebas que realizó el MINSA en los mercados, hospitales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas ya que buscan que los ‘picos’ no distorsionen la curva.

"Esto no quiere decir que no los contemos en los datos generales, pero en la curva epidemiológica no”, culminó Munayco en la conferencia virtual de Situación actual del COVID 19’

