El Ministerio de Salud (Minsa) divulgó este lunes la ficha técnica del estudio de prevalencia que determina que 2.700.707 ciudadanos de Lima y Callao estarían contagiados de COVID-19, lo que representa el 25,3% de la población de estas zonas.

En un comunicado, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), ratifica el resultado del citado estudio que fue elaborado junto al Instituto Nacional de Salud (INS), en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Indicó que fue realizado entre el 28 de junio y el 9 de julio del presente año.

“El estudio analizó la seroprevalencia de la infección por SARS-CoV2 a través de pruebas rápidas para detección de anticuerpos IgM e IgG, y adicionalmente, con la finalidad de obtenerse una estimación de prevalencia global que incluya a las infecciones activas sin anticuerpos detectables aún, se realizó la prueba molecular en aquellas personas cuya prueba rápida es negativa y que aceptaron el procedimiento”, refiere el pronunciamiento publicado en Twitter.

Explicó que la prevalencia de infección por el virus fue similar entre hombres (24,9%; IC95% 21,5-28,2) y mujeres (25,7%; ic95 22,7-28,8), y más alta en adolescentes 27,5% (IC95% 20.9-34,2) y jóvenes 28,2% (IC95% 23,3-33,2). Así lo muestra la siguiente tabla que muestran las prevalencias ponderadas por grupos de edad y sexo.

Cuadro de prevalencia por (SARS-CoV2) en Lima Metropolitana y el Callao. (Foto: Minsa)

De esta manera las zonas con mayor proporción de infección son: Callao 30,0% (19,8%-40,1%), Lima Norte 28,7% (22,6%-34,9%) y Lima Este 24,4% (17,5%-31,4%). Además, la prevalencia en Lima Centro fue de 23,1% (17,9%-28,3%) y en Lima Sur de 23,3% (18,2%-28,4%).

“El estudio de prevalencia permitió estimar que el 74,7% de la población de Lima Metropolitana y Callao todavía es susceptible a contraer el virus, es decir; 7′974.024 personas podrían adquirir la infección si no cumplen con las medidas preventivas”, añade.

La ficha técnica del estudio indica que:

Es un estudio transversal

Universo: personas de cualquier edad que viven en Lima Metropolitana y Callao.

personas de cualquier edad que viven en Lima Metropolitana y Callao. Marco muestral:

- Población bajo estudio: personas residentes habituales de viviendas particulares del área metropolitana de Lima y Callao. Se excluyó a población residente en viviendas colectivas (conventos, internados, hoteles, etc).

- Fuente de información básica: Censo 2017, con su correspondiente material cartográfico. Lima (43 distritos) y Callao (7 distritos).

Diseño de la muestra:

- Muestra probabilística, de áreas, estratificada y bietápica (UPM: conglomerados y USC: viviendas)

- Nivel de inferencia de los resultados: área metropolitana de Lima y Callao.

- Precisión estadística (CV) de 6.1% para la estimación de la prevalencia general, error de muestreo: 1,8% nivel de confianza del 95%.

Trabajo de campo: del 28 de junio al 9 de julio de 2020. Datos recolectados por equipos de respuesta rápida del CDC-INS, Diris y Diresa Callao.

El estudio de verificación de la prueba rápida inmunocromatográfica para la detección de anticuerpos IgM e IgG del COVID-19 (SARS-CoV2) utilizada en el estudio fue realizada por el INS, cumpliendo con los criterios requeridos. En una próxima publicación se acondicionarán los resultados de prevalencia ajustados a la sensibilidad y especificidad de la prueba.

Ciro Maguiña:“Me sorprende las cifras tan altas que tenemos en Perú”

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, manifestó este lunes que toma con sorpresa los resultados del estudio de prevalencia realizado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el estudio revela que 2′700.707 personas en Lima y Callao estarían contagiadas de COVID-19, lo cual representa el 25,3% de la población de estas regiones.

En ese sentido, el médico infectólogo, dijo en entrevista con América Noticias, que ese resultados tiene que revalidarse y explicar a detallarse ya que existen los falsos positivos y negativas cuando se aplican las pruebas de descarte de COVID-19. No obstante, indicó que los ciudadanos deben seguir cumpliendo con las disposiciones para evitar contagios.

“Me sorprende las cifras tan altas que tenemos en Perú. Iquitos 70%, Lambayeque 30% y ahora 25% Lima. Ha sido una pandemia de alta prevalencia en Perú que sorprende porque en Nueva York es 6,9%, Madrid 11% y en España 5%. Entonces, hay algo que no cuadra, pero igual significa que la pandemia ha sido bastante fuerte y hay que revaluar los estudios porque en ciencias se llama hay falsos positivos”, señaló.

“Las pruebas rápidas que se emplean en el campo, en el Perú, hace varias semanas a pesar de que tenga la sensibilidad menos del 40% detectaron toda la prevalencia que tenemos. Por eso es que llama la atención esos datos que en mi opinión técnica no son tan altas, pero igual, el Perú no es un país fuera de lo común o sea tenemos problemas económicos y sociales, pero que seamos récord en el mundo en muchos lugares siempre lo tomo con pinzas, pero para que la población no baje la guardia”, agregó.