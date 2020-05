Ministra de la Producción: “Todos los servicios serán a domicilio"

Tras el último pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra se anunció que serían varias las actividades económicas las que se sumarían a la segunda fase de la reactivación económica. Sin embargo, quedaron muchas dudas sobre la forma en que regresarían a operar.

La ministra de Producción, Rocio Barrios, salió a aclarar las interrogantes y afirmó que todos los nuevos servicios, salvo alguna excepción, será bajo la modalidad de atención en domicilio, para así reducir la posibilidad de aumentar el número contagios por Covid-19.

“Todos los servicios como gasfiteria, ferretería, librería, peluquerías, excepto las lavanderías por los grandes volúmenes de ropa, serán a domicilio. Yo decido quien entra a mi casa y cómo entra. Lo que debe tener en cuenta una persona natural con negocio pequeño independiente, es tener una gorra protección, usar mascarilla y lentes. Además llevar sus herramientas o instrumentos en una bolsa con alcohol. También tiene que tener un cuaderno donde se registre todos los días la temperatura”, dijo a ATV.

“Por la reactivación económica ya se han activados todas las actividades industriales. Este nuevo decreto está dirigido a los ciudadanos, no a las actividades empresariales. Estamos flexibilizando todos los servicios que permitan que yo como ciudadano me sienta cómodo en mi casa y que permita que minimice el riesgo de contagio, y a la vez me puedan proveer de servicios que después de más de 60 días son necesarios”, agregó.

