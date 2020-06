La actriz Mayra Goñi manifestó su tristeza ante los seguidores que le escriben sobre la muerte de sus seres queridos a causa del coronavirus, enfermedad que ha acabado con la vida de más de 4.500 personas en el país.

Goñi comparó los casos de chicas que le escriben tristes por vida amorosa, con aquellos que les cuentan que su padre o madre han muerto por dicha enfermedad.

“Nosotros nos sentimos tristes por muchas cosas tontas. Hay chicas deprimidas que me escriben, pero también hay mucha gente que me escribe diciendo que perdieron familiares, a sus mamás o sus papás en estos momentos y me parte el corazón”, afirmó

La también cantante le pidió a sus seguidores que amen, valoren y cuiden mucho más a sus familiares por los difíciles momentos que está pasando el país. “No esperemos a que sea demasiado tarde. No seamos tontos pensando que esta enfermedad no nos puede pasar”, advirtió.

Goñi no aguantó más y se quebró al recordar que hay quienes no vuelven a ver a sus familiares. “Se van con los síntomas, se quedan internados y no vuelven saber de ellos hasta que les dicen que están muertos”, agregó entre lágrimas.

“Cuídense por favor y no nos pongamos tristes porque hay cosas más importantes en qué preocuparnos”, finalizó en sus stories una de las protagonistas de “Te volveré a encontrar”. La pareja de Nesty también pidió a sus seguidores que recen por las personas que están perdiendo seres queridos por este virus.

“Tomemos conciencia, nadie está libre de nada. Valoremos lo que tenemos y recuerda que siempre hay alguien que la está pasando peor que tú”, finalizó.

