Este año había empezando de la mejor manera para Matías Pacheco. Tras permanecer bastante tiempo pasando pruebas por varios equipos de Europa, por fin pudo firmar su primer contrato profesional en una de las ligas del viejo continente. Leixões SC de la Segunda División de Portugal, decidió apostar por el volante peruano de 18 años.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus que azota al mundo ha paralizado más del 90% del fútbol en el mundo y la temporada de Pacheco se dio por finalizada.

Una vez que la Federación Portuguesa de Fútbol hizo oficial el anuncio de la cancelación de todos los torneos de menores en el balompie luso, que es donde el peruano venía jugando los últimos meses, este decidió de inmediato regresar al Perú. Sin embargo, para ese entonces el presidente Martín Vizcarra ya había decretado el estado de emergencia en todo el territorio nacional, lo que incluía el cierre de las fronteras.

Ante esta situación, el futbolista de 18 años buscó por todos los medios conseguir un vuelo humanitario o de emergencia que lo traiga de regreso a nuestro país, hasta que lo consiguió. Hoy desde un hotel miraflorino le cuenta a El Bocón como se dio toda esta travesía.

“Regresé de Portugal porque se canceló el campeonato, mandaron el comunicado y al hablar con el club, con los entrenadores, decidí volver al Perú. Después estuve en contacto con la embajada, y la verdad gracias a ellos porque se portaron muy bien, y justo salió un vuelo de emergencia a Perú y el día antes de que salga el vuelo me avisaron y me vine. Al llegar en Lima me pusieron en cuarentena en el hotel Colón de Miraflores con un compañero de cuarto que también es deportista. Nos recibieron en el aeropuerto, hicimos todos los procedimientos que hacen las autoridadades con los que están llegando del extranjero (pruebas y demás)”, relató un emocionado Pacheco.

