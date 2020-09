Ante la probabilidad que se produzca un segundo rebrote de contagios de coronavirus (COVID-19), el presidente Martín Vizcarra indicó este jueves que tenemos que estar preparados y que dependerá de la ciudadanía cumplir con las medidas en el marco del estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

Durante la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado recordó que desde hace más de 190 días el país lucha contra la pandemia. Saludó la colaboración de la ciudadanía para respetar las medidas en referencia a que se ha reportado un descenso sostenido en la curva de fallecidos y contagios por COVID-19 en el Perú las últimas semanas.

No obstante, consideró que esta situación no debe generar confianza, por lo que insistió a las personas a seguir cuidándose y respetando las medidas sanitarias para evitar una posible segunda ola de coronavirus.

“Una vez más estamos demostrando que sí podemos y que no hay crisis u obstáculo que nos desvíe de nuestro objetivo, pero debemos tener claro que esta guerra aún no ha terminado. Esta lucha continúa y debe ser hasta el final hasta derrotar al virus”, expresó Vizcarra.

“No podemos perder de vista lo que el mundo está viendo y viviendo en la actualidad en que se está produciendo una segunda ola de contagios o lo que se denomina un rebrote de la enfermedad. Evitar que ello se de en el país depende solo de nosotros, tenemos que estar preparados. Está en nuestras manos seguir derrotando la pandemia”, agregó el mandatario en referencia ante los rebrotes o segunda ola de coronavirus en el continente europeo.

Asimismo, destacó el fortalecimiento que ha tenido el sistema de salud del país. “Hoy nuestro sistema de salud está más fortalecido que al inicio, pero no debemos bajar la guardia. Tienen la firme convicción de un gobierno que seguirá trabajando incansablemente hasta el último día hasta controlar al virus y proteger la vida de todas las familias peruanas”, dijo.

El último 22 de setiembre, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, señaló que si bien indicadores de la pandemia están bajando debemos estar alertas ante una segunda ola.

“Estamos atentos a lo que ocurre en Europa. No podemos asegurar que no va a ocurrir lo mismo en el Perú u otro país de las Américas. En Europa lo que se ha observado es que, entre cuatro a cinco meses después de los primeros picos epidémicos, están teniendo verdaderos rebrotes o segunda ola. Y lo mismo se ha observado en Francia, Italia, España, Bélgica, por tanto, no es un fenómeno aislado, es algo que se está presentando de manera común”, señaló el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio.