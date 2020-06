Durante el pronunciamiento por el día 81 del estado de emergencia nacional, el presidente Martín Vizcarra fue consultado una vez más sobre su relación con el artista Richard Swing. El mandatario fue claro en afirmar que apoyará las investigaciones que se realizan en contra de este sujeto, quien recibió contratos millonarios por parte del Ministerio de Cultura.

“No lo he recomendado a él, ni a nadie. Vamos a apoyar las investigaciones. Queremos que la investigación llegue hasta el fondo (...) En los últimos días he recibido correos con una foto de hace muchos años en donde estoy en mi tierra, Moquegua”, indicó el jefe de estado.

“No tenga ninguna relación con Richard Swing. No lo he recomendado con nadie. Soy convencido de que participar en una campaña electoral no te da un cargo público. Eso te lo ganas solo, por eso hay procedimientos. No he recomendado al señor Ricardo Cisneros, ni a nadie”, agregó.

Cabe precisar que el Ministerio Público abrió investigación contra Cisneros por las nueve contrataciones del artista con el Ministerio de Cultura, por el total de S/ 175 mil. Siendo el más sonado aquel que realizó con el estado durante el mes de abril por S/30 mil por el concepto de charlas motivacionales.

