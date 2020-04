Maricarmen Marín rompió su silencio y se refirió a las críticas que ha recibido de parte de Magaly Medina, quien en su programa la comparó con un “mueble” y un “florero” por su desenvolvimiento en la conducción de “Mujeres al Mando”.

En una entrevista con Trome, Maricarmen Marín fue consultada respecto a cómo tomó las expresiones de la figura de ATV. La también cantante de cumbia sostuvo que es consciente de que estar frente a la pantalla chica la vuelve blanco de críticas.

“En esta carrera todos estamos expuestos a las críticas, siempre las escucharé y sacaré lo mejor de ellas. Cabeza en alto”, declaró la cantante peruana.

Maricarmen también se refirió a su ausencia en el programa de Latina −un día después de las críticas de Magaly−. La artista peruana aclaró que llegó a un acuerdo previo con la producción para no asistir los tres primeros martes de abril.

Además, agradeció a los seguidores del programa que se preocuparon al no verla el último martes en el magacín de Latina. “La verdad, me quedé muy sorprendida con la preocupación del público, por eso escribí en mis redes sociales contándoles que los tres primeros martes de abril no estaría en el programa”, señaló.

Cabe precisar que, “Mujeres al Mando” ha abandonado los temas relacionados al espectáculo para enfocarse en temas coyunturales relacionados a la crisis que vive el país por la expansión del coronavirus (COVID-19), Maricarmen también opinó al respecto.

“La situación actual hace que todos los contenidos se replanteen y Mujeres al mando ha dado un giro por la coyuntura. Es lo que corresponde en estos momentos”, acotó.

