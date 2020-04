El martes 7 de abril, Maricarmen Marín no se presentó al set de “Mujeres al Mando”, y su ausencia no solo fue notada por los televidentes sino también por Magaly Medina, quien desde su espacio de conducción envió un contundente mensaje a la cantante de cumbia.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” manifestó que se debería escoger a otro periodista para que acompañe en la conducción de “Mujeres al Mando” a Thaís Casalino. Además, volvió a llamar “florero” a Maricarmen Marín.

“¿Qué pasó en ‘Mujeres Al Mando’? Duran muy poco las nuevas conductoras que les ponen. Yo digo siempre, ¿Hay escasez de periodistas ahí? Pero, préstense una periodista, pues, de canal 7 por lo menos, de verdad llévenselas en la mañana. Maricarmen Marín que estuvo un día ahí y que realmente era el florero más bonito de la decoración de ‘Mujeres al Mando’, ahora volvieron a poner a Giovanna Valcárcel”, comentó en la periodista.

Tras ello, Magaly recomendó a Maricarmen quedarse en su casa cumpliendo con la cuarentena. “Maricarmen Marín creo que pensó que lo mejor era quedarse en su casa y hacer la cuarentena, yo también le aconsejo eso, de verdad que sí”, indicó.

Asimismo, Medina se refirió a la presencia de Giovanna Valcárcel en el programa de Latina, y dejó en evidencia que ahora no le permiten hablar mucho luego de los desafortunados comentarios que hizo sobre el caramelo de limón.

“Pero ahora casi no la dejan ni hablar, porque ella fue la que hizo lo del caramelo de limón. Entonces, después de eso ya no la dejan ni decir nada. Así que hay una seria carencia de periodistas en ese canal y no es que no los hayan, deben haberlos seguramente”, enfatizó.

Cabe precisar que, a través de su cuenta de Instagram, Marín explicó que acordó con la producción de “Mujeres Al Mando” no asistir los primeros martes de abril, por lo que se espera que este 14 y 21 de este mes tampoco acompañe a Thaís Casalino en la conducción del programa.

