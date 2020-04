coronavirus Perú

María Silva Fernández, madre de familia de Cajamarca, se traslada tres horas a caballo para poder ir al mercado en plena cuarentena nacional para evitar la mayor propagación del coronavirus. María inicia su camino en el poblado de Chames hasta el mercado de la ciudad de Chota.

La falta de transporte público debido a la cuarentena obligó a la madre a encontrar la forma de trasladarse para comprar productor de primera necesidad. “En tres horas le he hecho, bueno a pocos. Al caballo no le he hecho correr. No hay vehículo, no hay moto, igual como han puesto para salir lunes lo varones, martes las mujeres y no hay de otra. Es el único recurso que tenemos para llegar acá”, indicó la madre en entrevista a América Noticias.

Según la información ofrecida en la nota, María Silva vive en Lima, pero se quedó en Cajamarca para ayudar a sus padres desde que inició el aislamiento social obligatorio el pasado lunes 16 de marzo.

Otro de los pobladores del lugar optó por usar una mula para poder transportarse hasta el mercado. Diversas familias ven la forma de no quedarse sin abastecimiento de comida en estas fechas en todo el Perú.