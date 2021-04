Nicolás Lucar explotó contra el Gobierno en su programa “Hablemos Claro”. El periodista alzó su voz por la gente que está sufriendo debido al Coronavirus, también por la falta de oxígeno y camas UCI.

“La gente se está muriendo, la gente la está pasando mal. Porque es como si viviéramos en dos países diferentes; el país de los señores del Gobierno, donde hay camas UCI, donde se está resolviendo el problema de la vacunas. Porque ya viene la vacuna y donde cada vez hay más camas UCI, y la cruda realidad que vivimos lo peruanos, que no tiene nada que ver con el discurso del Presidente y las autoridades gubernamentales” declaró.

“La gente se está muriendo, porque no hay camas UCI, porque no hay camas de hospitalización, porque ni siquiera hay la posibilidad de darle alto flujo que es la alternativa ante la imposibilidad de dar camas UCI a todos los que necesitan, porque el oxígeno sigue siendo un negocio sucio en el Perú, porque no so capaces de activar algo tan elemental como el nivel primario de atención. Donde una persona al primer síntoma levanta el teléfono o sepa dónde ir” expresó.

“Más de la mitad de la gente y me quedo corto se está atendiendo en su casa y se está muriendo en su casa. Y qué diablos está haciendo la gente del Gobierno. “Ya vienen las vacunas”, “Ahorita resolvemos lo del oxígeno”. Me van a disculpar, no jo... no damos más, se están enfermando familiar enteras. Donde llega momentos en que no hay quién atienda al otro porque todos están enfermos y donde ya no hay qué vender, porque la gente está vendiendo lo que no tiene para poder pagar el oxígeno, para pagar el médico particular. Porque nuestro sistema de salud de más de 20 mil millones de soles anuales no es capaz de atenderlos en algo tan elemental como esto. Eso es lo que está pasando en el Perú real, eso es lo que estamos viviendo y no podemos esperar hasta el domingo , ni podemos esperar hasta el 28 de julio, necesitamos respuestas ahora, hoy” agregó.

