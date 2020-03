Diferentes músicos peruanos han unidos sus voces para pedirle a su público que cumpla con la cuarentena decreatada por el gobierno peruano y así evitar la propagación del coronavirus en el país.

En el video colgado en YouTube por el dúo Wanna, se ve a Katy Jara, Christian Domínguez y Angelo Fukuy realizando videos de sí mismos mientras están confinados en sus viviendas.

La letra de la canción hace énfasis en la importancia de quedarse en casa para poder salvaguardar a nuestros seres queridos que podrían verse más perjudicados por la enfermedad. "No me importa lo que digan. Yo me quedo en casa,por la salud de mi familia. Por mis hijos y mis padres", se escucha en el coro de la canción.

En la producción también participan Ruby Palomino, Jonathan Rojas y el dueto creador de la canción, Walter y Nancy, además de otros cantantes.

