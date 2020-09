Este domingo 27 de septiembre es el segundo fin de semana que las personas ya pueden salir con normalidad, siempre y cuando tengan en cuenta las normativas del Estado como, no usar los vehículos particulares, no realizar reuniones sociales, no practicar deportes en conjunto y más.

Sin embargo, sucedió todo lo contrario en San Martín de Porres y es que un grupo de jóvenes llegó hasta una cancha de fútbol y jugó una clásica ‘pichanga’ pese a las prohibiciones de las autoridades.

Pues, las últimas reglas que explicó el presidente Martín Vizcarra en conferencia de prensa es que los deportes colectivos tendrán que esperar algunas semanas más al igual que la apertura de discotecas, bares y demás actividades que reactiven la economía en el país.

