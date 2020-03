La Asociación Taurina del Perú interpuso una denuncia formal contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pues consideran como algo negativo la utilización de la Plaza de Acho -Patrimonio Cultural- para albergar a personas con coronavirus, pues no cuenta con las mejores condiciones de salubridad.

Por ello, Jorge Muñoz respondió y expresó su total rechazo a esta denuncia, pues siente que la Asociación Cultural Taurina del Perú "está yendo contra la corriente”, en la lucha de todo un país para salir adelante de una situación tan complicada.

“Qué pena que haya gente así, gente que no tenga corazón, que no priorice la protección de los seres humanos, que no priorice la vida. Y esa denuncia contra Jorge Muñoz de esta Asociación de Taurinos, es una denuncia contra toda la sociedad, están yendo contra la corriente. Estamos trabajando para proteger a los seres humanos y ellos no quieren. Yo me preguntaría, ¿qué buena obra hicieron ellos en las últimas 24 horas?, esa sería mi respuesta para ellos”, indicó el alcalde de Lima para los medios.

Alcalde Jorge Muñoz responde a los taurinos y les dice que es una pena que no prioricen la vida. En esto comparto la indignación del alcalde. pic.twitter.com/DXwGzpZszr — Jesús Verde (@jesusverdeL) March 31, 2020

Coronavirus en el Perú

El último reporte realizado por Martín Vizcarra en conferencia de prensa señala que “son 14763 personas muestreadas y el resultado negativo es de 13378 y tenemos un resultado positivo de 1065 casos, están por encima del 7% del total de personas muestradas. Tenemos 190 internados y otros pacientes en UCI”. Además, el MINSA comunicó que hay 6 nuevos fallecidos por COVID-19 y la cifra se eleva a 30 en total.

También te puede interesar