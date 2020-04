Coronavirus Perú | Jorge Muñoz de acuerdo con multa de S/ 380 a ciudadanos que incumplan con el Toque de queda

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, detalló su apoyo absoluto a la idea de multar con 380 soles a las personas que no respeten el protocolo de Estado de Emergencia, ni el Toque de queda impuesto por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En diálogo con radio Capital, Muñoz aseveró que este dinero podría ser distribuido a los ciudadanos que no fueron beneficiados por el subsidio monetario.

“Hay muchísimas cosas por hacer y también tenemos que ser creativos con relación a las sanciones que se deban imponer a las personas que incumplen (la inmovilización). Ya se ha dicho que se les va a sancionar desde una perspectiva penal, pero también podríamos tener algún otro marco normativo que nos permita, por ejemplo, que estas personas paguen multas automáticas de S/ 380, que puedan ir a distintas partes donde no han llegado los bonos hoy en día”, expresó.

LEE TAMBIÉN

Inclusive, soltó la posibilidad que los transgresores auxilien en los hospitales trasladando material de primera necesidad. “Eventualmente, podría hacerse que estas personas tengan que ir a los lugares donde hay que recoger elementos para llevar a los hospitales. Colaborar con los hospitales. Llevar cosas. Además, la persona va a pensarlo dos veces porque seguramente va a decir ‘mejor al hospital no porque no me quisiera contagiar’. Pero si ha cometido la situación ilícita de salir a la calle, bueno, pues, que apoye, que ayude”, manifestó.

Finalmente, añadió: “Ayer pasé por una comisaría camino a Barrios Altos y habían 15 personas detenidas. Era una población fundamentalmente joven. No tenían mas de 30 años. Es mano que se puede utilizar, mano de trabajo que eventualmente podría canalizarse, hay que pensarlo. En definitiva, no me parece una mala alternativa. Hay que pensarlo para buscar que las personas que no están acatando, puedan ayudarse y ayudar a la sociedad también”.

VIDEO RECOMENDADO

Albergue