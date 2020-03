Un ciudadano fue detenido el pasado sábado en Miraflores luego de salir a pasear a su perro. El video rápidamente se propagó en redes sociales, pues se escuchaban los gritos de su esposa reclamando para que no se lleven al perro. Posteriormente, el ciudadano se hizo viral en redes, es conocido como ‘Cachito’ y hasta le mandó un mensaje a sus seguidores, cual influencer.

“Quiero contarles un poco lo que sucedió: Salgo con el perro, cruzo la pista, hace su ‘pilita’ y a la hora que regreso, se me amontonan motos, patrulleros... como si fuera a atrapar al ‘Chapo’ Guzmán. Me sentí realmente mal, ahora me río porque todo pasó”, arrancó.

Hombre que fue detenido con su perro durante cuarentena se vuelve viral y envía saludos a seguidores

“Me llevan a la comisaría, me tuvieron media hora para finalmente disculparse y regresarme a mi casa en el patrullero. Quería agradecerles a todos los que me han apoyado, todas las muestras de cariño, estoy sumamente agradecido. ¡Arriba Cachito!”, finalizó en su mensaje.

Recordemos que la cuarentena en nuestro país finaliza el próximo 30 de marzo y, de momento, no hay novedades sobre una posible extensión de esta medida del gobierno de Martín Vizcarra en su lucha por combatir la propagación del COVID-19 en nuestro país.

