El negocio de la salud. German Alemanno dio a conocer que un familiar cercano perdió la vida tras no se ser atendido a tiempo en una clínica. Según indica el ex futbolista, el centro privado primero pidió una fuerte suma de dinero, que con mucho esfuerzo fue conseguida, pero que finalmente no fue suficiente para el establecimiento de salud.

“40 mil dólares le pidieron a un familiar para darle una cama. Tres días dando vueltas para que la internen. Al cuarto día cuando consiguió el dinero pero le dijeron que ya estaba avanzado y falleció. Increíble el sistema de salud privado en Peru, un verdadero asco”, escribió Alemanno en su cuenta de Twitter.

“Le están poniendo precio a la vida”, agrego el empresario deportivo, quien radica hace muchos años en nuestro país tras su paso prolongado por varios clubes del fútbol peruano.

El último fin de semana, el ministro Victor Zamora fue consultado sobre si el Gobierno está utilizando las camas UCI disponibles de las clínicas privadas. “Nosotros lo que hemos planteado es el intercambio prestacional, el cual en estos momentos está en pleno proceso de implementación técnica porque primero necesitábamos la ley habilitante, ya la tenemos, y ahora estamos en pleno proceso del desarrollo de la parte técnica, contable y financiera entre todos los participantes”, afirmó.

