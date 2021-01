La Federación Médica Peruana (FMP) inició la huelga nacional indefinida en demanda de mejoras laborales para los profesionales de la salud que pertenecen a este gremio. Esto ocurre en plena segunda ola de COVID-19 en el país.

Godofredo Talavera, presidente de la FMP, aseguró que el Gobierno no cumple con incrementar la remuneración de los médicos y tampoco no ha cumplido con pagar a los profesionales de la salud el llamado Bono COVID, que no se entrega desde octubre del año pasado.

El dirigente sindical señaló que han intentado establecer canales de diálogo con Mazzetti y con el propio presidente Francisco Sagasti, pero no han obtenido una respuesta satisfactoria.

“En vista que el Gobierno no cumple con sus compromisos. El 2016 votamos por un plan de Gobierno que decía claramente que se iba a incrementar 0.5% del PBI por año. Han pasado 5 años y hemos aumentado 0.4% y en pandemia. Esto es insuficiente y va hacer que estemos en peores condiciones respecto a la atención de nuestros pacientes”, dijo.

“Todos los profesionales firmamos cartas de compromiso para una escala salarial el 2015. La primera parte se dio en el 2018, luego la segunda en el 2019 y fuimos engañados en 2020. Nos dijeron en abril, agosto, setiembre y diciembre [del año pasado]; sin embargo, que no recibimos nada”, añadió.

En otro momento, el titular de la FMP aclaró que no se está dejando de atender a los pacientes con motivo de esta huelga, entre los que figuran el tratamiento COVID-19, sino que la movilización se realiza por grupos de forma progresiva. Precisó que se tomarán mayores medidas en caso no se concrete el diálogo y un acuerdo con el Minsa.

Vale precisar que Talavera Chávez, en diciembre pasado, señaló que el gremio médico tiene una serie de reclamos, entre ellos la salida de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.