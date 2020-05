Coronavirus en el Perú. Este domingo 17 de mayo te traemos toda la información sobre lo que acontece en nuestro país con el COVID-19. El último reporte del MINSA indica que la sala situacional continúa teniendo altas cifras y son 88 541 casos confirmados luego de mostrear a más de 630 mil personas. Además, hay un total de 2 523 fallecidos por esta pandemia.

Lima continúa siendo el principal foco de contagio, seguido del Callao, Lambayeque, Piura y Loreto como las 5 regiones del Perú con mayor número de casos de COVID-19. Recordemos que estamos a solo una semana de que se cumpla con la cuarentena, que finaliza el próximo domingo 24 de mayo.

Resumen de lo más importante del 16 de mayo

Coronavirus Perú: Martín Vizcarra, presidente del Perú, detalló que si no se controla los efectos de la pandemia, las clases presenciales seguirán suspendidas en colegios y universidades.

Coronavirus Perú: Ministerio de Salud dio a conocer el número de casos: 88 541. 2 523 personas fallecidas.

Coronavirus Perú: ¿Qué restricciones continuarán luego de la cuarentena? “Las reuniones con aglomeración de gente no pueden ser. No pueden haber clases en colegios, clases en universidades, no pueden funcionar restaurantes con atención al público, locales nocturnos o cines, todo lo que sea aglomeración de personas no va a funcionar por varios meses. Incluso las restricciones para la circulación en las noches también tendrá que continuar porque es ahí donde no se puede controlar. Esta pandemia está cambiando la situación, costumbres y vida de todos. Decir que el 24 volvemos a la normalidad no es así, hasta que no se derrote completamente (al COVID-19) vamos a tener que seguir cambiando”, afirmó Martín Vizcarra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR