En el día 103 de la cuarentena por coronavirus, la empresa Civa solicitó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) que el protocolo que se apruebe ante la eventual reapertura del transporte interprovincial permita que se opere al 100% de su aforo. Esto ante la eventual apertura de viajes en julio, en el marco de la reactivación económica.

Luis Miguel Ciccia Vásquez, gerente de Civa, señaló que la pandemia por COVID-19 ha generado grandes pérdidas al gremio de transporte interprovincial. Indicó que en caso se disponga que se opere con menor aforo se tendría que elevar los pasajes u optar por no brindar el servicio.

“Lo que estamos pidiendo es que sea al 100% la capacidad para poderlo utilizar [los buses] sino no será posible llegar a cubrir los gastos de un viaje interprovincial. Por ejemplo, un viaje Lima-Piura no pueden irse con el 50% de pasajeros. [Los pasajes] no se incrementarían si nos dejan utilizar al 100%”, señaló el empresario a América Noticias asegurando que con las medidas de prevención adoptadas no se contagiarían los pasajeros.

Transporte interprovincial alista protocolos para reactivación

Ciccia presentó su iniciativa de implementación de protocolos de bioseguridad para brindar el servicio de transporte interprovincial a fin de prevenir contagios de coronavirus (COVID-19). Explicó que de forma particular adquirieron un aparato que emite luz ultravioleta para la desinfección de los buses, además han realizado otras acciones.

No obstante, el empresario aclaró que hasta el momento lo realizado en algunos buses de su flota es de forma particular debido a que el Ejecutivo aún no ha publicado los protocolos que deben seguir las empresas de transporte porque aún no se tiene una fecha establecida para que puedan operar.

“La luz ultravioleta se usa antes que pasen los pasajeros y el bus llega esterilizado. Nosotros lo hemos implementado de manera particular, no es medida por parte del gremio. Tenemos dos en el primer piso y uno en el segundo”, explicó.

También contó que se implementó cortinas de plástico que separan las filas de asientos en el pasadizo y también se colocaron cortinas de tela especial para la protección de los pasajeros entre cada asiento. “La tela es especial [usada entre dos asientos]. Es la misma que se utiliza en las mascarillas. Con esta inversión se gasta aproximadamente 3 mil soles por bus […] Estos protocolos son extras porque no salen todavía”, señaló Ciccia Vásquez.

“Al ministro de Transporte con sus asesores que están evaluando el protocolo, hoy decirles que podemos ir al 100% de la operatividad. [De no permitir el 100%] tendríamos que subir [los pasajes] o parar el motor como han hecho los de buses y combis porque es salir a perder”, recalcó.

Cabe señalar que para prevenir los contagios, el Gobierno se ha pronunciado a favor de que el transporte público terrestre funcione al 50% de su capacidad durante el período de emergencia, esto incluye buses, trenes y taxis formales, pero de forma limitada. Además, cuando autorizó el traslado de personas que se encontraban fuera de su residencia habitual tras el establecimiento de la cuarentena, se indicó que este procedería en ómnibus que operen como máximo a 50% de su capacidad.