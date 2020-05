Elmer Huerta, reconocido médico de Salud Pública, pegó el grito en el cielo por el uso de medicamentos como la ivermectina que recomendó el Ministerio de Salud. “Estoy sorprendido porque no hay evidencia científica de que esto sea recomendable para la gente, yo quisiera saber cuál es la evidencia científica seria, estudios serios para que el Minsa haya recomendado, por ejemplo, ivermectina”, sentenció en su franja de Salud por América TV.

Asimismo, detalló que no existe prueba científica que certifique que estos medicamentos sean efectivos lo que ha generado temor y ansiedad a la ciudadanía. “No existen (estudios sobre el medicamento), ¿Por qué han recomendado esto? No lo sé, pero fíjate lo que están creando, están creando zozobra en la gente y expectativa de que si no si no tengo la ivermectina me voy a morir, me voy a complicar. Eso no está bien”.

El galeno que radica en Estados Unidos mandó una advertencia respecto a los efectos secundarios de la ivermectina, pues son tóxicos para los ojos y rostro y aconseja a los peruanos no automedicarse.

VIDEO RECOMENDADO

Personal médico viaja a Iquitos y Talara para atender emergencia sanitaria de COVID-19 22/05/2020