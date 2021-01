Jóvenes investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) diseñaron un laboratorio para diagnóstico molecular del COVID-19 que funciona con energía solar.

En un comunicado, el Minsa indica que el proyecto denominado ‘Diseño de una instalación en el punto de atención para el diagnóstico de COVID-19, utilizando un sistema fotovoltaico fuera de la red’ está encaminado hace más de seis meses por este equipo integrado por el biólogo del INS, Oscar Escalante; el ingeniero ambiental de la UNALM, Jean Poll Alva; y el ingeniero de la UNI, Ruddy Cabrejos.

Este sistema, cuya estructura es práctica, funcional y retráctil, se basa en la toma de muestras de hisopado nasal y faríngeo, pero aplica la técnica LAMP en su diagnóstico, utilizando radiación solar para proveer de energía al sistema de diagnóstico. De esta manera, el proceso de diagnóstico de COVID-19 resulta económico y no contaminante.

El laboratorio permitirá realizar 200 pruebas moleculares por día con una detección del virus confiable y rápida en el punto de atención del paciente, de tal manera que se pueda rastrear adecuadamente los casos de COVID-19, especialmente en los lugares más remotos del Perú, sobre todo en aquellas regiones con acceso ilimitado al suministro eléctrico y a infraestructuras de salud.

Por su importancia en tiempos de pandemia, este sistema de detección del COVID-19 fue presentado en la prestigiosa revista internacional Environment, Development and Sustainability (indexada en las bases de datos de Scopus y Web Of Science) y en la U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine, recibiendo también el visto bueno de la Universidad de Oxford.

Por su parte, el INS realiza coordinaciones para su pronta implementación y ha colaborado con esta iniciativa registrando, junto a estos jóvenes investigadores, una solicitud de patente en Indecopi (octubre, 2020) para que pueda ser aplicada en cualquier parte del mundo.