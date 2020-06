En el día 100 de la cuarentena por coronavirus, el ministro de Defensa, Walter Martos, sostuvo este martes que no sería conveniente levantar la inmovilización social obligatoria que se dispuso en el marco del estado de emergencia decretado para mitigar el avance del COVID-19 en el país.

Desde el emporio comercial de Gamarra, sostuvo que en las noches se realizan diferentes actividades de distracción, las cuales representan los principales focos de infección de coronavirus. Indicó que la decisión respecto a la ampliación o no de la cuarentena lo tomará el Ejecutivo esta semana en base al tema de salud y no de seguridad.

“El toque de queda es un tema de evaluación. Las actividades durante la noche mayormente son de distracción y en este momento, conforme se van desarrollando la pandemia no es conveniente levantarla, pero eso es una decisión producto de una reunión con el Consejo de Ministros. Esta semana se tendrá que evaluar y el presidente lo anunciará. El principal factor de análisis para levantar o no el toque de queda es el tema de salud y evitar la propagación de los infectados, no es el tema de seguridad”, remarcó.

Respecto a la evaluación de los primeros 100 días de la cuarentena dispuesta por el Gobierno, dijo que estas medidas han permitido tener una cifra menor de muertos, en comparación a otros países con sistemas de salud más desarrollados.

“No es cuestión de palabras. En caso no se hubieran tomado las medidas en forma oportuna y en forma drástica como las tomó el Gobierno [...] , hubiera sido desastroso en un país como el nuestro que tiene características de hacinamiento e informalidad, etc. No estaríamos contando muertos en cientos, sino en miles”, señaló.

FF.AA. y PNP apoyarán implementación de protocolos en Gamarra

Martos anunció que 100 integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) apoyarán a las autoridades de fiscalización del distrito de La Victoria para lograr la implementación de los protocolos de bioseguridad en el emporio de Gamarra.

Precisó que en la víspera se reunió con el alcalde del distrito, George Fortsyth, para acordar esta medida, necesaria en esta nueva convivencia ante la presencia del coronavirus en el país y ante la decisión de reabrir los centros comerciales y conglomerados.

”Hemos acordado con el alcalde que vamos a hacer un trabajo conjunto con el personal de fiscalización de la municipalidad. Los vamos a apoyar en toda esta semana para fiscalizar todos los protocolos con 100 hombres de las Fuerzas Armadas, efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y policía que se están uniendo a la supervisión para implementar los protocolos”, indicó.

Agregó que la intención de este apoyo no es de cerrar las galerías por la falta de implementación del protocolo de bioseguridad, sino ayudar a establecer medidas de seguridad sanitarias y asesorarlos en esta etapa. ”Vamos a acompañar a todos los que están abriendo sus stands y tiendas a la implementación de sus protocolos, para ello el personal de la Fuerzas Armadas y policiales recibirá el protocolo y tendrá una inducción de parte del sector de fiscalización para saber qué deberá controlar, y acompañar a las personas en este tema”, refirió.

En sentido, sostuvo que la intención es que en los centros comerciales que se están abriendo a la atención (tanto los que venden como los que compran) adquieran los hábitos del distanciamiento social, estableciendo el uso de las mascarillas y lavado de manos, adoptando además todos los protocolos establecidos por los ministerios de la Producción y Salud.

