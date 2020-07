Un grupo de ciudadanos denunció este viernes el presunto pago por practicarse pruebas de descarte del nuevo coronavirus en el Centro Materno Infantil del Rímac situado en el Rímac. Este establecimiento es uno de los más de 100 puntos COVID implementados por el Ministerio de Salud (Minsa) para el descarte de esta enfermedad.

En imágenes difundidas por Canal N se muestra cuando en una cola los denunciantes, quienes evitaron brindar sus nombres, contaron sus casos. Entre los reclamos figuran el supuesto cobro de S/10 por la prueba COVID-19 y la falta de este insumo.

“El día 19 [de julio] me autorizó el doctor para hacer una prueba COVID-19, pero vine el día lunes y me dijeron que no había pruebas, vine el martes tampoco había pruebas. Entonces vino una persona particular le cobraron S/10 y le hicieron la prueba. No me atienden hasta ahora desde las seis y media de la mañana”, contó un hombre.

“Diez soles nos han cobrado porque no tenemos SIS. Y dicen que no hay pruebas”, dijo una mujer. Mientras, otro ciudadano mostró una boleta que le entregaron en el Centro Materno Infantil del Rímac por el monto de S/ 10. Sin embargo, el documento señala el cobro del monto por el servicio de emergencia y precisa si es por la toma de la prueba de descarte.

Factura que presentó uno de los denunciantes, pero el documento no muestra que el monto cobrado sea por una prueba de descarte de COVID-19. (Captura: Canal N)

Servicio es gratuito

Los puntos COVID se encuentran en centros de salud y están divididos de acuerdo a las direcciones de salud Sur, Norte, Centro y Este de la capital. De acuerdo con el Minsa, en ese lugar el ciudadano será atendido por profesionales de la salud.

El sector aclaró que el galeno determinará si se le aplicará a la persona la prueba rápida o molecular de descarte del COVID-19 de forma gratuita tras someterlo a un triaje. Este diario se comunicó con el Ministerio de Salud (Minsa) y que un pronunciamiento respecto a la denuncia lo realizaría la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte (Diris Norte).

Diris Norte responde

La directora ejecutiva de Monitoreo y Gestión Sanitaria de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte (Diris Norte), Rocío Chura, afirmó que se garantiza el servicio gratuito en todos los puntos COVID implementados en Lima este. Descartó que haya un desabastecimiento de pruebas COVID-19 en el Centro Materno Infantil del Rímac.

Además, anunció que se investigaría el caso, ya que existe una brigada especial para atender en el punto COVID del citado establecimiento y explicó el motivo a algunas personas se les hace retornar al punto COVID-19, cuando señalan que recién están presentando los síntomas del virus.

“La atención a los pacientes es totalmente gratuita. En el caso que se le solicita al paciente que regrese es para que la prueba sea efectiva. Lo ideal es esperar la evaluación de la enfermedad y la prueba se realiza a partir del séptimo día para evitar falsos negativos”, señaló para Canal N.

“Sí, hay pruebas. [¿Y por qué denuncian que no les quieren tomar las pruebas] Estamos verificando qué es lo que ha pasado para poder investigar porque tenemos una brigada especial para la atención de pacientes COVID-19. No se está cobrando por atención por COVID-19. Vamos a garantizar como Diris Lima Norte que todos nuestros establecimiento considerados como puntos COVID, que es el mayor porcentaje de Lima al ser 67 establecimientos, vamos atender gratuitamente. Estamos fortaleciendo esta respuesta”, añadió.