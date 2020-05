Lamentable. El Perú sigue luchando contra el COVID 19 que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 2000 personas en nuestro país, día a día, los peruanos unen fuerzas para controlar la pandemia y al mismo tiempo hacerse cargo de los enfermos en los hospitales de todo el territorio nacional.

Sin embargo, una confesión desalentadora llega con el Presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde quien confesó que los médicos ahora están evaluando a los pacientes con COVID 19 y dependiendo de su grado de recuperación, ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Foto: Correo

“Hay una larga lista de pacientes que pugnan por ingresar y, ojo, ya estamos en la fase de selección. Eso es lo que nos preocupa a nosotros (...) esa cama la voy a tener que definir frente a un conjunto de 10 pacientes, que pueden ser de edad mediana adulta o adultos mayores. Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI”, declaró Valverde en una entrevista con Diario Correo.

Y es que el Presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva agregó que los médicos ahora evalúan el nivel de recuperación de cada paciente: “No es que cada paciente tenga la oportunidad de llegar a UCI, ya no tenemos esa disponibilidad, ahora somos más selectivos. Estamos buscando pacientes que, potencialmente, sean más recuperables que otros”.

Asimismo, Valverde, quien renunció a su cargo en el Comité de Expertos del Ministerio de Salud (Minsa) indica que no considera que el Perú se encuentre en la meseta ya que el número de contagiados sigue en aumento. “Creo que la cantidad de pacientes están incrementándose cada vez más, entonces, no estamos en una meseta, estamos en ascenso. Según el cálculo de colegas epidemiólogos, vemos que esto (la meseta) podría llegar recién a fines de este mes”, agregó.

Finalmente, Jesús Valverde fue consultado sobre el trabajo del Ministro de Salud, Victor Zamora en medio de la pandemia del coronavirus e indicó que las actitudes del titular del MINSA no han ayudado a formar un grupo sólida dentro de todos los médicos del país.

“Creo que sus actitudes no ayudan a formar un grupo sólido y sentirnos representados por una máxima autoridad, que no ha tenido actitudes propias de protección a los médicos que trabajamos en la primera línea. No queremos una atención distinta, pero estamos al frente y necesitamos estar respaldados por nuestra máxima autoridad para que cuando tengamos alguna complicación podamos ser atendidos de manera inmediata. No solo por el hecho de que seamos médicos, sino porque somos muy pocos. Eso deben tenerlo en cuenta, somos un 30% los que enfrentamos la pandemia”, culminó.

