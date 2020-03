Coronavirus Perú

En las últimas horas, el distrito de Miraflores ha sido noticia pues un hombre de 69 años falleció tras ser confirmado como portador del Coronavirus (COVID-19) y fue hallado en el interior de su departamento. Ante ello, el municipio miraflorino realizó una limpieza epidemiológica dentro del edificio y alrededores; asimismo, exhortó a los vecinos a que se sometan a la prueba del hisopado para el descarte del COVID-19.

En el mismo Miraflores, un sujeto que reside por los alrededores del malecón tuvo la osadía de pasear con su perro a fin de que este haga sus necesidades. La policía notó este accionar y de inmediato lo detuvo.

También arresten a los que pasean perros, es un estado de emergencia, vean como la mujer grita por su perro 🤦🏻‍♂️#CuarentenaTotal #COVIDー19 #CuarentenaObligatoria #CuarentenaCoronavirus pic.twitter.com/bsuYbJ0yJ0 — Germán Loero (@GermanLoero) March 20, 2020

El miraflorino quedó estupefacto ante la intervención policial y solo atinó a gritarle a su esposa, quien veía el suceso desde su banco: “Te dije que me iban a llevar, te lo dije”. Los oficiales le ordenaron que suba a la patrulla para llevarlo a la comisaría. Segundos más tarde, su esposa vociferó: “No se lo lleven...no se lleven a mi perro...mi perro”. Los que veían la escena no podían creer que la mujer estaba más preocupada por la mascota, que por su marido.

La señora sollozando recalcaba: “Dejen a mi perro, noooo, noooo, noooo, o los denuncio”. El marido tuvo que subir al auto con su perro no respetar la cuarentena general.