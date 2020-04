Coronavirus Perú

Natalia Málaga, en diálogo con TV Perú, criticó y envió un contundente mensaje para las personas que no respetan el protocolo de Emergencia y el ‘Toque de queda’ a causa del Coronavirus.

“Parecemos un país de gente con una falta de civilización tremenda, de educación y disciplina”, expresó Málaga.

Natalia Málaga amonesta a quienes incumplen cuarentena. Cree que el Gobierno debe ser más drástico pero se muestra en desacuerdo a imponer multas ►https://t.co/nr2RWTTCiK #TVPerúNoticias #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/A2QuWlw9oT — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 15, 2020

Asimismo, recordó que en su etapa como voleibolista aprendió a ser más disciplina: “El deporte me enseñó a cumplir las reglas y órdenes. Si tú no las acatabas no podíamos lograr lo que queríamos”.

Por otro lado, sentenció a las personas que violan el protocolo de emergencia:" Hay gente que se surra en la noticia y sale a enfermar al resto como a la gente que va a comprar por un momento. Ellos salen a fregar, a ver qué pasa. Es la gente que no tiene conciencia y no tiene respeto. Si no tienes respeto ya te surras en el mundo, te da igual".

