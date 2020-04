Su nombre es Renzo Luigi García Mendoza. Integrante de la selección nacional de lucha. Capitán del Ejército Peruano. En octubre del año pasado estuvo en Wuhan (China), el lugar donde de inició esta pandemia mundial del Covid-19 y que él, ahora, se encarga de combatir cuando le toca patrullas las calles de Lima.

“El año pasado fui al mundial de lucha que se desarrolló en Wuhan, en China, fue en octubre y en noviembre se detectó el primer enfermo por Covid-19. Pero en esa ocasión nos llamó la atención cuando salimos por algunas partes de la ciudad viendo a la gente que usaban mascarillas, ellos ya están acostumbrados a llevarla, en cambio nosotros no, para nosotros hace unos meses nos parecía sumamente raro. No tomamos precauciones y allí el problema de números de infectados que tenemos”, nos cuenta a manera de anécdota Renzo García.

ENTREVISTA POR EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD)

¿Cómo afronta un deportista de alto nivel y militar este momento?

“Esta pandemia también ha afectado la parte del deporte, pero antes que cualquier cosa primero somos militares. Apoyamos a nuestra patria saliendo a patrullar las calles. La parte deportiva ha quedado de lado”.

¿Pero tener como base la disciplina del deporte también les ha sido de importancia?

“Antes de salir a las calles, la Policía Nacional nos fue a dar instrucciones de cómo comportarnos con los ciudadanos. Es una tarea complicada para todos, pero sobre eso mucho nos ayuda el deporte. Yo he practicado la lucha olímpica desde muy chico. Eso me ayudó a combatir este momento, a la salir a la cancha. Los deportistas militares estamos sudando la camiseta y dejando todo por el Perú”.

¿Y cómo enfrentar a la gente que no hace caso?

“Es triste ver cómo la gente no ha concientizado este tema de la pandemia. Me parece que es por un tema de falta de cultura. No hemos tenido la experiencia anterior como Corea con otras pandemias. Nos falta mucho. Lo ideal sería que lo hagamos por las buenas, que no salgan, pero a lo largo del recorrido se ha visto que a veces que la gente no tiene esa conciencia. Se ponen a tomar licor, insultarnos, desmerecernos”.

¿Cómo lo toman?

“Nosotros trabajamos de la mano con la población, que la gente no se contagie y prevenir. Uno siente la pegada, uno sale a pelear por su gente y sin embargo nos desmerecen”.

¿En ese tipo de situaciones cómo evitar la violencia?

“Estamos preparados. Recibimos muchas charlas en la escuela de nuestros generales. Son casos extremos. Nosotros no tenemos ese actuar. Lo hacemos igual con que la policía, Sabemos hasta dónde llegamos. Hablamos. Les hacemos entender y concientizar de la manera cómo se debe actuar cuando la persona se pone agresiva o intenta agredir al personal policial militar”.

¿Este es un enemigo nuevo para también ustedes los militares?

“Se podría decir que esto es una guerra. Combatimos contra un enemigo invisible. Es mucho más dura la pelea. No sabemos quién está o no infectado. Si presenta síntomas bien, pero si es asintomático de repente puedes coger en algún lugar y te infectas. Es un enemigo complicado y estamos haciendo todos los esfuerzos para combatirlo”.

Ahora, ustedes también tienen familia…

“Somos seremos humanos y tenemos miedo, pero nuestra formación militar hace que superemos ese miedo y salimos a enfrenar este virus protegiendo a la población civil. Somos jóvenes, pero no es que podamos tener consecuencias fatales. Somos más fuertes que nuestros padres, muchos policías y miliares estamos dando todo para poder salir de esto”.

Renzo García practica desde los 15 años la lucha. Tiene 13 años en el Ejercito del Perú. Ha sido campeón sudamericano. Estuvo en los Juegos Panamericanos de Toronto. Ha participado en Bolivarianos y mundiales. El año pasado fue subcampeón sudamericano en Chile. Hoy a sus 33 años, afronta quizá la pelea más dura como es esta pandemia.