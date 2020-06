Un caso más de un miembro del Congreso de la República que da positivo tras la prueba de COVID-19. Esta vez se trata del congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández, quien brindó declaraciones para Canal N sobre la situación que atraviesa tras haberse confirmado el resultado positivo.

“Ha sido el resultado de estar precaviendo todo lo que podía, me he estado cuidando bastante, he estado en cuarentena pero la cosa es tan preocupante que muy pocos la podemos librar”.

El legislador del Frente Amplio no viene teniendo complicaciones con su estado de salud, pese a ser una persona de alto riesgo, pues es un adulto mayor de 77 años. Enrique Fernández se encuentra internado en la Clínica Ricardo Palma y su estado es estable.

[LO ÚLTIMO] Congresista Enrique Fernández dio positivo al COVID-19 ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/VBqpA2g4L2 — Canal N (@canalN_) June 7, 2020

Coronavirus en el Perú

En el último informe que emitió el Ministerio de Salud (MINSA) se contabilizaron 191 758 casos confirmados de COVID-19 y la cifra de fallecidos se elevó a 5 301 en todo el territorio nacional. Asimismo, la buena noticia llega con el número de recuperados quienes ya superan los 82 mil. De otro lado, el viceministro Víctor Bocangel y la Dirección General de Operaciones en Salud realizan teleconferencia con el Ejército del Perú para cubrir la demanda de oxígeno medicinal para pacientes con COVID 19.

