Ciro Maguiña renunció al comité de expertos COVID-19 tras declaraciones del ministro de Salud [VIDEO]

Ciro Maguiña, uno de los médicos más importantes del Perú y que era miembro del comité de expertos COVID-19, renunció a su puesto debido a las declaraciones del ministro de Salud, Víctor Zamora, respecto a la situación que atraviesan los médicos en las regiones, quienes solicitan ayuda al gobierno para ser trasladados a Lima y ser tratados del Coronavirus.

“(Sus declaraciones) Nos duelen a todos los médicos, porque él cree que todos somos iguales y una cosa es votar en una elección y otra la batalla que son los médicos quienes se mueren”, indicó Ciro Maguiña en Canal N.

“Estamos ofendidos. Yo no puedo permanecer más en este comité porque yo me siento igual, muchos miembros han puesto su cargo a disposición ante la incomidad de estar avalando a una persona que nos desprecia a los médico, yo me siento ofendido”,añadió Ciro Maguiña.

Además, Maguiña confirmó que el Colegio Médico del Perú emitirá hoy lunes 11 de mayo un pronunciamiento sobre las expresiones del ministro de Salud y será a las 14:00 horas.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Víctor Zamora?

Zamora se refirió a los profesionales de la salud que están contagiados con COVID-19 y se encuentran en las regiones, especialmente en la selva donde viven prácticamente en un estado total de abandono.

“Tenemos algunas limitaciones en lo logístico y ético, nosotros hemos acompañado el esfuerzo del Colegio Médico para trasladar a los profesionales de la salud, pero desde el punto de vista legal, constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro, son muy difíciles de tomar”, afirmó en ‘Exitosa Noticias’.

