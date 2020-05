Cinemark y Big Bang Films se han unido para lanzar el primer concurso de cortos desde casa del 25 de mayo al 21 de junio, con terror como género principal y una duración máxima de tres minutos. Esto con el objetivo de seguir trabajando un contenido relevante para toda la comunidad digital y apoyando el talento independiente peruano, en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.

El primer puesto del concurso podrá profesionalizar la entrega y formará parte del próximo estreno de terror de Big Bang Films, “Relatos Siniestros”.

“Según nuestro cronograma de producción, actualmente deberíamos estar en el rodaje de la película Relatos Siniestros. Esto obviamente no se ha podido dar. Entonces pensamos, ¿por qué no ampliar la película y dar la oportunidad a la gente de seguir creando piezas audiovisuales? Creo que es una gran forma de mantenernos creativos aun estando en cuarentena”, afirmó Sandro Ventura Mantilla, director, guionista y CEO de Big Bang Films.

Habrá también otras novedades como pasantías con la productora y se estrenará los cortos desde el fanpage de Cinemark.

Hasta el 21 de junio se podrán enviar los cortometrajes de terror grabados desde casa con 3 minutos de duración. (Foto: Difusión)

“Luego del éxito que tuvimos con el Festival Online de Cortos recibimos muchas solicitudes de poder exhibir nuevos videos creados en esta cuarentena y la verdad es que existe mucho talento de creación audiovisual que podría ser parte de algo aún más grande. Es así que de la mano de Big Bang planteamos este concurso para crear la oportunidad de desarrollar esta pasión cinematográfica en pantalla grande. Porque si de algo estamos seguros es que la creatividad peruana no se va a apagar y mucho menos en tiempos de cuarentena.” comentó Diana López Chiu, Gerente de Marketing de Cinemark.

Distintas personalidades formarán parte del jurado. Entre ellos se encuentran directores y productores como Sandro Ventura (No me digas solterona, Papá X Tres) y Ani Alva Helfer (No me digas solterona), así como el director colombiano Harold Trompetero, el guionista colombiano Alejandro Matallana y el productor argentino Alejandro Cacetta.

Para mayor información de términos y condiciones, ingresa a www.cinemark-peru.com.

