Carlos Galdós reveló en la reciente edición de su programa radial que vive un difícil momento tras el fallecimiento de un familiar a causa del coronavirus (COVID-19).

Galdós se tomó unos minutos para hablar del virus que viene cobrando la vida de muchas personas alrededor del mundo. Además, expresó que la pandemia le ha cambiado ciertas perspectivas sobre la vida.

“¿Qué me está dando el coronavirus a mí? Por ejemplo, una de mis primeras conclusiones es que sí te quita, pero también te da. Eso es algo que yo siempre les he dicho. En todo hay un regalo también, hasta en los más incómodo de tu vida, el momento más doloroso tiene un regalo, siempre”, dijo al inicio.

“¿No sé si ustedes han sentido el duelo de alguien cercano? ¿Un familiar? Yo sí estoy viviendo un duelo ahorita y no es un duelo de un amigo, es un duelo de un familiar”, reveló.

Asimismo, Carlos Galdós intentó expresar lo que sintió tras perder a su pariente. “Esta sensación de dolor en el pecho, sientes como si tuvieras una piedra de mil kilos en el pecho y el nudo en la garganta. Está muy fresco este duelo (…) Mi vínculo con la muerte ha cambiado y ese es el regalo del coronavirus en mi vida”, agregó.

Finalmente, el locutor de radio también reflexionó sobre la muerte. “Hay cosas a las que le he faltado mucho el respeto, y la muerte ha sido una de ellas. ¿Saben dónde radicaba mi falta de respeto con la muerte? En no darle su valor, la muerte tiene un valor en nuestras vidas (…) No le damos ese espacio a la muerte porque nos choca tanto cuando la tenemos al frente, porque la muerte está ahí. Reconozco a la muerte en vida, le doy un lugar en mi vida. Su mensaje es vida, no te la pierdas. El mensaje de la muerte es vive, cómete la vida”, precisó.

