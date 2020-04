En las últimas horas, Beto Ortiz hizo noticia luego que a través de sus redes sociales y en el programa de Magaly Medina pidiera que protejan la salud de las personas recluidas en los penales, pues son propensos a contagiarse del coronavirus (COVID-19)

Incluso, el periodista desató la polémica en Instagram luego que comparara a Miguel Grau y César Vallejo con los presos que piden ser liberados por temor a contraer el virus.

Y así como hubo quienes lo criticaron, también recibió el respaldo de otros, como Pedro Suárez Vértiz, quien a través de su cuenta de Facebook compartió un extenso mensaje en el que defendió la postura de Beto.

“Bien Beto. Me uno a tu cruzada. Tus protestas siempre han venido acompañadas de propuestas. La protesta pura déjasela a los troles. Por eso me siento en la responsabilidad de difundir tu justo mensaje. No hay 100 mil presos. Hay 100 mil familias detrás de ellos, marginadas socialmente por tener un pariente malhechor, que no saben hoy si está muerto”, escribió el intérprete de “Cuando pienses en volver”.

Tras ello, el exconductor de “El valor de la verdad” respondió al gesto del cantante peruano y en su cuenta de Facebook compartió el post de Pedro, con unas palabras de agradecimiento.

“Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción...” Eres un grande y siempre lo serás. Gracias. Pedrito”, fue el mensaje que dedicó Beto a Pedro Suárez Vértiz.

VIDEO RECOMENDADO

Summertime | Teaser de “A tres metros sobre el cielo”

Summertime | Teaser de "A tres metros sobre el cielo"