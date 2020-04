Tras llegar al Perú procedente de Estados Unidos, Beto Ortiz se puso en cuarentena en un hotel de Lima durante 15 días. Pasado este tiempo y tras dar negativo en la prueba de coronavirus (COVID-19) regresó a su departamento para continuar con el aislamiento social.

En un enlace telefónico con el programa “Magaly TV: La Firme”, el exconductor de “El valor de la verdad” habló su amiga y colega Magaly Medina y narró la felicidad que experimentó tras regresar a su hogar.

“Estoy más contento que Navidad. Me fui caminando a mi casa porque he estado tanto tiempo encerrado. La caminata la he disfrutado. La atmósfera que tiene la ciudad es maravillosa así de vacía”, dijo el periodista.

El también escritor señaló que estar en aislamiento durante 15 días le ha servido para entender a las personas que en algún momento han perdido su libertad.

“Solo 15 días y han sido interminables. Ya me puedo poner en los zapatos de quienes han perdido la libertad. Hoy he sentido que la calle está hermosa. Simplemente pararte y ver un horizonte más allá de cuatro muros, es hermoso”, señaló.

Asimismo, la exfigura de Latina señaló que la crisis que se vive en la actualidad debido al brote del coronavirus enseñará a la sociedad a no estigmatizar.

