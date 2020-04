El lunes 6 de abril, el Ministerio de Educación (MINEDU) arrancó el programa virtual “Aprendo en Casa”, el cual permite a los estudiantes recibir clases a través de Internet, televisión y radio, por horarios, y según el nivel de cada escolar, mientras dura la cuarentena por el coronavirus.

A las 10 a.m. se inician las clases de nivel Inicial para niños de 3 a 5 años de edad, y este espacio es conducido por la periodista Fátima Saldonid, recordada por muchos por ser la animadora del programa infantil y educativo “A jugar”.

Fátima confesó sentirse bastante emocionada al ver las imágenes de varios niños recibiendo clases desde sus hogares. Asimismo, reveló detalles de la dinámica en la que interactúa con los pequeños a través de la pantalla chica.

¿Cómo te sientes con el estreno de 'Aprendo en casa'?

Para mí fue una gran sorpresa cuando me proponen este proyecto. Y la verdad que ayer que se estrenó, me emocioné con esas imágenes que se nos ha llegado con niños de todo el Perú aprendiendo y siendo parte de este acompañamiento dentro de la cuarentena para que estudien.

¿Cuándo te convocaron?

Todo esto ha sido de manera muy rápida, aproximadamente hace dos o tres semanas. Nadie se esperaba lo que estamos viviendo, y creo que, finalmente ha sido una reacción veloz y acertada porque había todo un reto por hacer. Pensábamos que esto no iba a ser tan complicado y conforme ha ido pasando los días, la situación ha ido cambiando. La cifra de contagiados ha ido en aumento, los niños tuvieron que dejar las clases luego se ha extendido la cuarentena, se hizo las propuestas de las clases virtuales a través de las plataformas del Ministerio de Educación. Y esta idea de hacer tres franjas través de TV Perú; una franja de inicial, primaria y secundaria, que son un acompañamiento a los trabajos que tienen los niños que hacer con sus colegios y con el Ministerio de Educación (MINEDU).

¿Cómo es la dinámica con los niños a través de la pantalla chica?

En mi caso estoy enfocada en los niños más pequeños de 3, 4 y 5 años. Todo el contenido lo realiza el Ministerio de Educación (MINEDU) y todo lo que es la producción lo hace el canal (TV Perú). En el bloque inicial, lo que nosotros hacemos es dar contenido de acompañamiento, por ejemplo en el primer programa hablamos con los niños sobre temas de actualidad en un lenguaje muy simple, como qué es el coronavirus (COVID-19).

El MINEDU ha buscado dentro de todos los contenidos y han tenido que manejar el tema de los derechos de autoría. Por ejemplo, Plaza Sésamo tiene un video sobre el lavado de manos y cómo evitar que te contamines.

Me dirijo los niños, les explicó lo que está pasando y tras ello, les presento el video. Terminado el video les doy una serie de actividades para hacer en casa, como dibujar sus manos y de ahí hago un llamado a los padres para que nos acompañen.

¿Cómo ha sido volver a hacer contenido para niños?

Ha sido impresionante, yo estoy muy halagada, muy agradecida porque muchos de los niños que lo están viendo son los hijos de los que fueron mis niños. En la época que hice el programa infantil no existían redes, entonces nunca pude ver la magnitud que tenía con los niños, en los seis años que duró el programa. Cuando me dieron la propuesta dije ‘vamos encantada, acá todos tenemos que poner de nuestra parte’ y el rebote que ha tenido en redes ha sido abrumador, impresionante. Debo confesar que no esperaba está reacción de la gente, gente que me escribe con tanto cariño, entonces qué importante el impacto que tiene un medio de comunicación frente a un niño y lo que puede imprimir en él, en un futuro.

¿Qué opinas de que medios que forman parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) también vayan a difundir contenido educativo durante una hora de su programación?

A mí me parece algo fantástico, yo creo que de las crisis sacamos cosas positivas. A veces no nos damos cuenta del poder que podemos tener los comunicadores, los periodistas. Y he dicho que así como hay una primera línea de batalla en esta guerra contra el coronavirus que son los médicos y todo el personal de salud, la segunda línea son los militares y la Policía, la tercera línea fundamental son los periodistas. Depende de cómo lo decimos o qué cosa decimos, la gente puede entrar en pánico o se puede calmar. Si nosotros somos llamados a dar la información correcta, entonces es un momento único de lo que tenemos que hacer frente a esta pandemia.

¿Cómo están haciendo con las grabaciones?

Estamos haciendo dos grabaciones por semana. Salgo con mascarilla y guantes, cuando regreso a mi casa mis hijos me agarran a manguerazos y de ahí paso a bañarme para no contaminar. En el canal hay todas las medidas y protocolos.

¿Cuántos programas grabarán?

Es una etapa donde nos han pedido contenido hasta que los niños regresen a clases, son aproximadamente en mi caso, 18 programas, lo que venga es un poco incierto. Nosotros estamos trabajando tratando de cumplir con el objetivo planteado.

¿Cuál crees que es el reto más grande con “Aprendo en casa” y cuál es el principal mensaje a los peruanos?

Es una oportunidad de retomar a la familia como el núcleo donde los niños tienen el primer aprendizaje, si nosotros nos sentamos con ellos y trabajamos con ellos la tarea, el aprendizaje que le estamos dando es muy grande, estamos construyendo niños seguros. Los niños necesitan amor y disciplina. Es una gran oportunidad que tiene la familia para formar a los futuros líderes. Es todo un reto, y sobre toda una gran responsabilidad porque uno ingresa a esos hogares y los padres están con sus niños.

¿Cómo recibes los comentarios en redes sociales?

Yo quiero decirle a todos, gracias por esas palabras. Yo trato de responder a todos, con todo mi cariño y agradecimiento. Entrego todo de mí para ayudar en algo a que los niños también aprendan.

¿Quiénes más forman parte del programa?

Somos Paula Moreno, Patricia Barreto y yo, estamos bajo la dirección de Zulema Fernández.

