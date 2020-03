Milagros Leiva, periodista de Willax Televisión, se comunicó con el programa de Andrea Llosa para brindar su descargo luego que en redes sociales se difundió un video de ella en que fue intervenida por la policía en plena cuarentena por el coronavirus (COVID-19).

La comunicación entre Leiva y Llosa se dio a través de un enlace en vivo. La conductora de ATV le pidió a su colega que brinde su versión de los hechos y Milagros explicó paso a paso lo sucedido el pasado jueves 19 de marzo en el distrito de San Isidro.

Leiva trató de defender su posición, pero Llosa no se quedó callada y señaló que la periodista de Willax quiso pasar por alto a las autoridades por su trabajo como periodista.

“Cuando uno ve el video se te ve a ti como si tú tuvieras más privilegios, como si tú tuvieras una corona, pero en todo momento se te ve así. Es más, se te vio agarrar el teléfono y llamaste al general, eso no te dejó bien parada porque tú no puedes hacer eso", dijo Andrea.

“Aquí todos somos iguales y las personas que son detenidas no agarran su teléfono para llamar a un comandante general, se te como una fresca”, agregó la periodista de ATV.

Al sentirse atacada, Milagros Leiva trató de parar la entrevista, alegando que tenía que llegar a su hogar para cuidar a sus menores hijos, pero finalmente dijo que el video que se viralizó fue manipulado. "Me da impotencia, pero de víctima no tengo nada”, sentenció.

Milagros Leiva aprovechó su espacio en Willax Televisión para brindar su descargo al convertirse en blanco de críticas en redes sociales.

“Quiero dar una explicación de todo lo que se está diciendo en las redes. Siempre he dicho que yo entrevisto a Dios y al diablo porque creo que hay que escuchar a todos. En las redes, hoy soy el diablo, pero nadie me preguntó qué realmente sucedió. Al inicio no lo quise contar porque no quise hacer un show, porque no me gusta creerme poderosa y no siento que he llegado al periodismo para sentirme intocable y los que me conocen desde hace muchos años, lo saben", dijo Leiva al inicio de su programa.

“Me han insultado tanto hoy día y colegas míos han dicho cosas tan inciertas, que contaré paso a paso lo que me pasó el jueves pasado... Hoy se difundió un video en que aparentemente yo soy una infractora y para salvarme de la infracción, yo apelo a contactos y a generales para que me libren de una multa, pero es mentira, eso es una mentira”, agregó la presentadora de televisión.

