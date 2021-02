Alicia Retto, conductora del noticiero ATV, aprovechó sus redes sociales para descargar su bronca contra EsSalud por su padre enfermo. A través de un mensaje en Twitter, la periodista culpó al seguro social por no atender a su progenitor Óscar Retto.

“¡No todo es Covid señores! De qué nos sirve cuidar a nuestros adultos mayores como oro alejándolos del amor familiar por esta pandemia si no tienen sus medicamentos al día, si no son controlados debidamente”.

Acto seguido, puso otro tweet. “Descuida a sus pacientes y lo vivimos en casa en carne propia. No tienen medicamentos, no tenemos ni las recetas para comprarlos de manera particular, nunca atienden en la central telefónica, no hay un médico de cabecera, todo mal! Y lo cuento muy dolida, pues estaba satisfecha con la atención de Padomi, pero desde que empezó la pandemia, todo se desorganizó y los adultos mayores quedaron al final de la cola. Paradójicamente cuando dicen que más los cuidan. Mi papá decae día a día. Y ya no sabemos qué más hacer para aliviarlo”.

Minutos después, EsSalud a través de su cuenta en Twitter, se pronunció: “Ya le hemos enviado un mensaje interno”. Sin embargo, los usuarios compartieron su indignación. “Yo estoy asegurada, mi hija tuvo una convulsión en plena pandemia. El seguro ni sus luces. Gracias a unos amigos pude conseguir una neuróloga pediatra que vio su caso y le pidió exámenes. Tuve que pagar una resonancia magnética, un electroencefalograma y exámenes de sangre”, escribió el usuario con nombre Rosa Rodríguez Carmona.

LO MÁS LEÍDO: