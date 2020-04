Coronavirus Perú | Alan Díez explota en vivo contra la gente que sigue saliendo a las calles en la cuarentena

El conductor Alan Diez pegó el grito en el cielo luego de revisar las nuevas cifras de infectados y fallecidos a causa del COVID-19 y ver que las personas no respetan el ‘Toque de queda’. Muy enervado el, también, periodista deportivo solicitó a la personas reflexionar sobre sus actitudes negativas.

Asimismo, instó a acatar las normas pues afirmó que no existen policías en cada esquina para certificar que se cumpla el protocolo de circular una persona por núcleo familiar.

"Car...o, uno por familia pues. Cuántos muertos hay. No va a haber un policía en cada puerta de su casa para enseñar los DNI. Tenemos que reflexionar de los 189 fallecidos, de los 5 mil infectados, los hospitalizados. No es que va a haber una tanqueta de militares en cada esquina de cada barrio para ver cuánto salen en tu casa. Este partido ya lo juegas tú, no lo juega la policía revisándote tu DNI. Este partido lo estás jugando tú en tu casa”, expresó.

Asimismo agregó: “Si el presidente dice uno por familia, por favor hagamos caso (…), Juégale limpio al país limpio al país. Señores, conciencia, por favor. Se les ha hablado en quechua, en aimara, quechua, pero no jodan, ya. En qué idioma les hablamos. Uno por familia, porque hay 5897 infectados, 169 fallecidos, familias resquebrajadas, con dolor. La gente se está muriendo y tú vas a salir a la calle, sacándole la vuelta a la norma. La gente se está muriendo por coronavirus en el Perú, por favor toma conciencia”.

