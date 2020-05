George Forsyth es uno de los alcaldes a quien más se le ve apareciendo en televisión. Su distrito, La Victoria, enfoca a gran cantidad de comerciantes, tanto formales como del sector ambulatorio, un sector que hoy en día tiene mucha importancia en tiempos complicados como los que vive nuestro país por el coronavirus.

El pasado 29 de mayo en Canal N se realizó un enlace en vivo con George Forsyth y quien estaba a cargo de la conducción, Jimmy Chinchay, sorprendió al exarquero de Alianza Lima con un mensaje de despedida bastante especial: “Abrazo crema”, fueron las palabras del conductor.

Este comentario desató las risas de George Forsyth quien le respondió diciendo que “Esas palabras no se pueden decir acá” y que “son inclusivos, aman a todos los peruanos pero esas cosas quedan en la cancha", respondió el actual alcalde de La Victoria.

En la misma entrevista, George Forsyth fue consultado sobre si le interesaría postular a elecciones presidenciales: “Siempre va a ser bonito que te consideren, pero lo tengo muy claro, los pies siempre sobre la tierra, tal como me enseñó mi madre, pero el reconocimiento no es para mí es para mi equipo que se ha sacado la mugre desde que entramos a la municipalidad, siempre hemos puesto el pecho al igual que en este momento. Esto no es George Forsyth es toda la gente en conjunto que ha hecho esto, así que gracias a todos ellos, el reconocimiento es para ellos”, señaló el exfutbolista de Alianza Lima.

