Derecho a réplica. Ya con más calma y tras pasar varias horas, Nolberto Solano quiso esclarecer los hechos por los cuales terminó siendo detenido por la Policia Nacional del Perú (PNP) este jueves 26 de marzo tras violar la orden de inmovilización social por el coronavirus (COVID-19).

En dialogo con RPP, el asistente técnico de Ricardo Gareca se mostró arrepentido por lo sucedido, aunque aclaró que se encontraba en un almuerzo y no en una fiesta como se había afirmado un programa de espectáculos.

“Quiero pedir disculpas por esta situación, los que me conocen saben que siempre he tratado de manejarme siempre de la mejor manera. Simplemente, a veces no pensamos por unos minutos en ir a un almuerzo y después terminar en una situación como la que acabó anoche. No fue una fiesta. Una vecina me invitó a almorzar, no hubo más de 5 o 6 personas", dijo Solano en el programa “Encendidos” de RPP.

Tras este incidente, la Federación Peruana de Fútbol aún no se ha pronunciado al respecto y no se sabe si se impondrá alguna sanción a Nolberto Solano.