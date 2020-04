El coronavirus azota Estados Unidos. Pablo Villanueva, hijo del reconocido humorista, Melcochita ha contado cómo vive en Nueva York (New York) tras ser detectado como portador del coronavirus. El residente peruano en Queens reveló en Magaly TV, La Firme detalles de su vida en estos momentos donde le ha tocado batallar contra el terrible COVID-19.

Hijo de ‘Melcochita’ dio positivo a coronavirus. (Video: ATV)

“Le digo a la gente que no salga porque es una enfermedad muy traicionera.”Que yo sepa no hay peruanos acá contagiados. No tengo muchos contactos. Pero la ciudad de Nueva York es una de las más afectadas y Queens es como el epicentro", comentó Pablo Villanueva a ATV.

“Esto es muy peligroso y muy doloroso, hasta para hablar duele. Acá todo está cerrado. Nueva York era la ciudad que nunca duerme, pero ahora ya se pusieron a dormir porque no hay nada, las tiendas no funcionan, es una ciudad paralizada”, agregó

¿Qué dice Melcochita sobre la situación de su hijo tras ser infectado con el coronavirus?

“Yo estoy en la casa, no salgo. Mi esposa a cada rato limpia la casa. Tratamos de que todo este limpio, nos lavamos las manos y siempre tenemos alcohol”, contó el humorista a Magaly Medina

“Sí, estoy muy preocupado por él, lo llamo dos o tres veces al día. Él está joven, es mi primogénito, me siento mal, con depresión. No sé lo que él está pasando”, acotó.

