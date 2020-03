Derecho a réplica. Milagros Leiva tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos ocurridos en un video viralizado en las redes sociales y donde es ella la protagonista. La controversial periodista reveló que no fue ella quien llamó al famoso General Del Aire.

“Creo que lo que se ha visto es un video cortado y sacado de contexto. El general me llamo a pedirme disculpas", manifestó Leiva en el programa “Andrea" de ATV.

Asimismo, indicó y quiso dejar en claro que nunca ha sacado provecho de su posición como periodista para obtener un favor a cambio.

“Yo jamas he usado algo de contactos periodistas para beneficios propio. Eso no ha pasado nunca”, agregó.

Andrea llosa le canta sus verdades y destruye a Milagros Leiva EN VIVO "FRESCA" QUIEN TE CREES? pic.twitter.com/EYJP1ohjj1 — cesar baltra (@BaltraCesar) March 24, 2020

Milagros Leiva fue duramente criticada después de que se hiciera viral un video donde aparece junto a unos efectivos policiales que la detuvieron para que se identifique, porque se encontraba transitando a bordo de su automóvil durante el toque de queda.

A la señora Milagros Leiva la detienen en San Isidro, al pedirle que se identifique se pone matona, la bajan, le piden salvoconducto y lo que ella hace es llamar al "general Del Águila" para que "ponga orden".



¿Quién chucha se cree esta tipa? pic.twitter.com/GxWrTMksn6 — El Expropiador Perú (@elpanfletope) March 23, 2020

En un parte del video se puede escuchar que Leiva les responde a los patrulleros perdiendo un poco la cordura.

"Yo no me equivoco, yo tengo permiso para transitar. ¿Cómo no me voy a querer estacionar? Señorita, yo conozco la ley, solo estoy trabajando para mi país, igual como tú”.

En la siguiente escena se aprecia a la periodista de Willax TV conversando supuestamente con un general de la PNP cuyo apellido sería Del Aire. Fue esto lo que más causó más indignación tanto en los usuarios de las redes sociales como en sus propios colegas, quienes no dudaron en utilizar sus redes sociales para criticar el suceso.

Cada vez que me paran en la calle policías o militares muestro los siguientes documentos: licencia de conducir, dni, salvoconducto y mi credencial de @tvperupe. No espero que me pidan todo. No les hago perder el tiempo. Respeto su trabajo y autoridad. — Nicolás Salazar (@nicolassalazarl) March 23, 2020